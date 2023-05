Lampard vit un cauchemar à Chelsea, et en explique les raisons

Frank Lampard a connu sa 6e défaite en autant de matchs depuis son retour à Chelsea. L'entraîneur voit en coulisses les raisons de l'échec.

La situation de Chelsea devient franchement risible. Après s'être séparé de Graham Potter, le club londonien a décidé de placer Frank Lampard dans un rôle d'intérimaire, afin de chercher tranquillement son entraîneur pour 2023-2024.

Mais la saison vire au cauchemar, avec une sixième défaite en autant de matchs pour Lampard ce mardi à Arsenal. Le meilleur buteur de l'histoire du club ne s'attendait certainement pas à une telle situation.

"Chelsea a eu beaucoup de succès pendant 20 ans, mais n'est plus dans la même position actuellement. Et depuis mon retour, les raisons en coulisses et à l'entraînement en sont claires", assène Lampard au micro de Sky Sports.

"Notre jeu est passif. Nous sommes une équipe trop gentille. C'est dû à de nombreux facteurs et il faut corriger cela", estime-t-il. "Les joueurs en ont quelque chose à faire, ils manquent juste cruellement de confiance. Mais quand tu joues pour Chelsea, tu dois tout de même offrir quelque chose même quand tu n'es pas en confiance".