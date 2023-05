Marc Overmars sait vendre son poulain : "Entre Xavi et Iniesta"

A seulement 18 ans, Arthur Vermeeren est LA révélation de la saison du côté de l'Antwerp. C'est au tour du directeur sportif du Great Old, Marc Overmars, de vanter les qualités de son jeune milieu de terrain.

Supersonique. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'ascension d'Arthur Vermeeren. Sorti un peu de nulle part, le jeune milieu de terrain de l'Antwerp ne quitte plus le 11 de base, et après seulement une trentaine de matchs au haut niveau, a vu sa valeur marchande atteindre 8,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Rien que ça.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Marc Overmars, le directeur sportif de l'Antwerp, n'a pas tari d'éloges à l'égard de Vermeeren.

"Il est toujours dangereux de comparer, mais quand je vois Arthur jouer au football, je me dis qu'il pourrait se situer entre Xavi et Iniesta. J'ai vu Iniesta grandir à Barcelone, j'étais assis à côté de lui dans le vestiaire. Arthur est tout aussi intelligent, il prend les choses en main et sait en faire quelque chose", a lancé Overmars. Rien que ça.