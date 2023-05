Dénouement imminent pour ce club de Pro League

Il y a de fortes chances que le KV Courtrai change de mains cet été. Après huit ans, Vincent Tan a tout vu en Flandre occidentale. L'intérêt pour un rachat par les Etats-Unis se fait maintenant sentir.

Het Nieuwsblad sait que le groupe Kaminski a des vues sur le KVK. Il s'agit d'une société d'investissement américaine qui porte le nom de son fondateur, Maciek Kaminski. Ces derniers temps, ce groupe est toujours à la recherche d'un ou de plusieurs clubs de football, dans l'espoir de mettre en place un réseau. Des discussions ont déjà eu lieu avec le club grec de Paneotolikos et même avec le club de Premier League, Everton.

Le KV Courtrai vient de s'ajouter à cette liste. L'intérêt serait "sérieux", bien qu'aucune négociation n'ait eu lieu jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, une vente du KVK est en préparation. Plus tôt, les membres du conseil d'administration Mathias Leterme et Ronny Verhelst ont annoncé leur démission, le contact avec le propriétaire Tan s'étant envolé. L'homme d'affaires malaisien a toujours considéré Courtrai comme un investissement et espère maintenant réaliser des bénéfices.