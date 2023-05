Ancien Mauve, il est l'un des joueurs les plus réguliers d'Europe : "Anderlecht était la bonne étape pour moi"

Désormais actif au sein du club de Brimingham City (Championship), Maxime Colin (31 ans) est devenu un défenseur respecté, aux stats impressionnantes.

Le site de référence Transfermarkt a récemment publié une interview de Maxime Colin. Dans cette dernière, on apprend que le défenseur central est, avec 4182 minutes jouées cette saison tcc, le 4e joueur français avec le plus de temps de jeu, derrière notamment un certain Jean Butez (Antwerp).

Dans cette interview, Colin explique que son passage à Anderlecht l'a aidé à devenir le joueur régulier qu'il est désormais. "J'ai eu l'opportunité (de partir à l'étranger) avec Anderlecht, qui est un très gros club en Belgique. Je n’ai pas hésité longtemps. Même si le club avait déjà Anthony Vanden Borre, qui venait de disputer la Coupe du Monde, ça ne me faisait pas peur. J’aime les challenges."

Colin ne jouera que 25 matchs lors de la saison 2014-2015 à Anderlecht, avant de partir vers Brentford. Il semble garder un bon souvenir de sa saison en Mauve. "Anderlecht était la bonne étape. Parce qu’il y avait beaucoup d'étrangers et que les entraîneurs parlaient en français, mais aussi en anglais et en flamand. C’était une bonne transition avant l’Angleterre", a expliqué le Français.