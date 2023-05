Une légende anversoise prévoir un tournant dans la saison

À quatre journées de la fin, l'Antwerp a repris la tête de la Jupiler Pro League en battant Genk. Le rôle de favori est-il désormais endossé par le Great One ? Patrick Goots en est convaincu.

Dans un premier temps, l'ancien attaquant s'est abstenu de faire de grandes déclarations sur les chances de l'Antwerp. Goots ne souhaite pas les bombarder de favoris aujourd'hui. "C'est trop facile", déclare-t-il dans Extra Time. Mais il ajoute immédiatement une nuance. "Mais si vous regardez ce qu'ils ont tous fait ces derniers mois, depuis le Nouvel An ... Je vois donc l'Anvers terminer très près du titre".

En tout cas, les chiffres parlent en faveur du Great Old. En 2023, le club a remporté 36 victoires sur 48 en championnat, ne s'inclinant que devant l'Union Saint-Gilloise et le Sporting Charleroi. Entre-temps, l'Antwerp a également remporté la coupe. Il a également pris un excellent départ dans les play-offs des champions. Face à ses adversaires directs, l'Union (0-2) et Genk (2-1), l'Antwerp a remporté ses deux rencontres".

Dimanche prochain, l'Antwerp pourrait franchir une nouvelle étape vers un doublé attendu depuis bien longtemps. Goots y croit dur comme fer. "S'ils gagnent dimanche contre le Club de Bruges, ils peuvent presque organiser la fête", affirme-t-il. Quelques heures après Anvers-Club, Union et Genk se rencontreront. Au moins l'un des deux rivaux pour le titre y laissera des points.