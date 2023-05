"Kevin De Bruyne est le joueur le plus intelligent que je n'ai jamais vu"

Auteur d'un but stratosphérique face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne s'est attiré les louanges de nombreux analystes et consultants.

Vivant pourtant une rencontre assez compliquée, De Bruyne est sorti de sa boîte et a décoché une frappe surpuissante se loger dans les filets de Courtois.

La prestation de De Bruyne lui a permis de remporter la récompense d'homme du match, remise par l'UEFA. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur le plateau de CBS Sports. "J'adore Kevin, il a inscrit un goal extraordinaire mais ce n'est pas normal que la récompense ne revienne pas à Vinicius après ce match", a déclaré Thierry Henry.

"Je ne pense qu'il a fait un super match mais il a inscrit un but important. C'est la différence que je fais entre les joueurs les plus précieux et les joueurs les plus importants. J'ai croisé énormément de joueurs, joués avec beaucoup d'entre eux ou contre eux mais je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j'ai jamais vu (...) À certains moments, je ne sais pas à quoi il pense. On dirait qu'il n'est pas avec nous. Il est tellement bon que parfois c'est un problème parce que (ses coéquipiers ne sont pas à) son niveau", a continué Henry, expliquant que De Bruyne était "le joueur le plus intelligent" qu'il n'ait jamais vu.