Le onze des joueurs en fin de contrat qui pourraient rebondir en D1A

En cette fin de saison, plusieurs joueurs de D1A voient leur contrat arriver à leur terme. Ils pourraient donc constituer des renforts particulièrement intéressants pour les autres clubs belges.

Comme chaque année à la même période, bon nombre de joueurs de première division disputent leurs derniers matchs dans l'incertitude. Celle liée au club où ils évolueront l'année prochaine, leur contrat se terminant le 30 juin. A cette date, ils seront libres de s'engager où ils veulent gratuitement. De quoi en faire des cibles privilégiées pour les autres équipes, jamais contraires à un transfert à moindre frais. Voici un onze de base composé de joueurs qui pourraient être des renforts de choix pour le marché belge.

Gardien : Guillaume Hubert seul au monde

De loin le poste le moins fourni. Relégué avec Ostende, Guillaume Hubert pourrait bien profiter de sa fin de contrat pour rester en D1A. D'autant que sur la fin de saison, le portier formé au Standard à repris le dessus entre les perches sur le contesté Dillon Philipps. A 29 ans, il lui reste encore quelques belles années.

Défense : des affaires en or

Contrairement aux gardiens, les défenseurs seront nombreux sur le marché. Au poste d'arrière gauche, citons Joris Kayembe qui a démontré la fiabilité et la plus-value qu'il peut apporter depuis son arrivée à Charleroi en provenance de Nantes en 2020. Même constat pour les défenseurs centraux que sont Noé Dussenne (Standard) et Bruno Godeau (La Gantoise). Victimes de leur âge (31 ans) au moment de prolonger, ils pourraient apporter leur expérience à bon nombre de clubs de D1A.

A droite, Edisson Jordanov pourrait être un profil intéressant. Malgré son statut de réserviste à Westerlo, le Bulgare a démontré en Campine ainsi que lors de ses passages à l'Union Saint-Gilloise et à Virton que son activité sur le flanc et ses centres prècis pouvaient en faire un transfert intelligent. Dans cette revue des défenseurs sans contrat, les noms de Gerardo Arteaga et Angelo Preciado (Genk) sont incontournables. Mais étant donné qu'il est moins probable de les voir filer gratuitement dans un autre club belge, il ne sont pas repris dans ce onze, destiné prioritaiement au marché domestique.

Milieu de terrain : beaucoup de profils disponibles

Dans l'entrejeu, il y a également l'embarras du choix. Au Standard, Gojko Cimirot est dans le même cas que Noé Dussenne, même si son départ n'est quant à lui pas encore acté. Il y aussi des affires à saisir à l'Antwerp où Pieter Gerkens (d'ailleurs approché par les Rouches) et Kōji Miyoshi seront libres.

Ancien coéquipier de Gerkens à Anderlecht, Adrien Trebel serait également d'une grande aide pour plusieurs clubs de l'élite grâce à son moteur et sa capacité à revenir dans le parcours. Toujours à Anderlecht, Lior Refaelov est également un nom à surveiller même si son horloge biologique indique déjà 37 ans.

© photonews

Six ans plus jeune et plus incisif dans les phases défensives, Stef Peeters fait typiquement partie de ces joueurs sans contrat pour lesquels les clubs belges risquent de faire la file cet été. Leur départ étant encore loin d'être actés vu le feuilleton en cours à La Gantoise, Sven Kums et Vadis Odjidja n'ont pas été inclus dans ce onze. Mais leur situation est évidemment à surveiller de près.

Attaque : entres promesses et valeurs sûres

De même qu'Antoine Bernier, déjà récupéré par Charleroi, Marius Mouandilmadji est l'une des affaires à saisir à Seraing. Pour sa première saison en Belgique, l'attaquant a planté 11 buts et démontré des facultés très intéressantes en matière de mobilité et de conservation de balle malgré la saison cauchemardesques des Métallos.

Même destinée pour un Jelle Vossen qui affiche déjà 34 ans mais dont le sens du but ferait pâlir bon nombre d'attaquants de Pro League. Lui aussi pourrait profiter de sa fin de contrat pour rester en D1A malgré la bascule de Zulte Waregem. Autre attaquant impliqué dans la lutte de bas de tableau, Smail Prevljak est également libre suite à sa non-prolongation à Eupen. Enfin, pour les mêmes raisons que Preciado et Arteaga, Islam Slimani n'est pas dans le onze malgré sa fin de contrat à Anderlecht.

Le onze est donc le suivant :