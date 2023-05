Will Still en veut à un de ses joueurs : "C'est gênant"

Reims a perdu ce vendredi contre Lens. Emmanuel Agbadou, l'ancien d'Eupen, a commis une erreur fatale.

Emmanuel Agbadou a remis le Racing Lens dans la rencontre ce vendredi, en commettant un penalty évitable qui a permis aux Sang & Or d'égaliser. L'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, le sait bien.

"Tu prends l'avantage, Lens est à 10...et puis, c'est comme si tu te suicidais", regrette le Belge sur Canal +. "Un suicide collectif, mais aussi individuel". L'ancien d'Eupen a donc dû entendre son coach après cette erreur.

"Cette faute, je ne la comprends pas. C'est gênant, c'est embêtant. Le ballon ne va nulle part, en plus...ça fait partie du foot, malheureusement. Mais je ne comprends pas", reconnaît Still. "On doit s'en vouloir, parce qu'on a donné ce match".