🎥 Romelu Lukaku a eu droit à une visite spéciale et touchante à Milan

Face à Sassuolo, Romelu Lukaku a inscrit un superbe but pour ouvrir le score. Peut-être était-il motivé par la présence en tribunes de supporters très spéciaux : les U12 du RSC Anderlecht étaient venus de Neerpede pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, à l'occasion de ses 30 ans.

Une journée spéciale pour les jeunes du RSCA, qui ont pu longuement s'entretenir avec le buteur de l'Inter Milan après la rencontre. Pour l'occasion, les "kets" de Neerpede avaient amené un maillot spécial pour Romelu, le représentant à son époque anderlechtoise.

The U12 squad of Anderlecht travelled to Milan yesterday to see club legend, Romelu Lukaku, play for Inter on his birthday!

Here's their reaction to him scoring a golazo for the opener:

ūüďĹÔłŹ @AnderlechtESpic.twitter.com/hmwS7d1DTu