Karel Geraerts récompense ses joueurs après la victoire face à Genk

L'entraîneur de l'USG veut que ses joueurs soufflent. Il espère les revoir en forme pour préparer le deuxième match face à Genk.

L'Union Saint-Gilloise a décroché une belle victoire dimanche après avoir dominé Genk de la tête et des épaules. Une victoire qui les replace dans la roue de l'Antwerp, vainqueur in extremis de Bruges plus tôt dans la journée.

L'USG va devoir enchaîner le week-end prochain avec le deuxième épisode de cette double confrontation face aux Limbourgeois. Pour permettre à ses joueurs de se donner tous les moyens de décrocher la victoire, Karel Geraerts a décidé qu'ils pourraient se reposer deux jours.

"Ils doivent savourer, on va mourir sans avoir profité. Dès mercredi, on se concentre sur Genk", a confié l'entraîneur en conférence de presse.