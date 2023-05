L'Inter en remet une couche et file en finale de Ligue des Champions

Vainqueurs 0-2 à l'aller, les Intéristes ont géré leur avance avant de décrocher la victoire dans les quinze dernières minutes, sur une passe décisive d'un Romelu Lukaku monté huit minutes auparavant.

Vainqueur 0-2 à l'aller, l'Inter était dans un fauteuil confortable avant cette manche retour. Mauvaise surprise belge au coup d'envoi, aucun de nos compatriotes n'est titularisé.

L'AC va rapidement mettre la pression sur son adversaire pour tenter de faire basculer le scénario de cette double confrontation. Brahim Diaz se heurte une première fois à André Onana (11e). Rafael Leao pense ouvrir le score en fin de première période, sa frappe passe de peu à côté (38e). Dans la foulée, l'Inter réagit et porte le danger devant la cage de Maignan. De la tête, Edin Dzeko ne passe pas le gardien français (39e).

La seconde période est encore plus dépourvue d'occasions que la première. Monté au jeu huit minutes auparavant, Romelu Lukaku permet à l'Inter d'assommer l'AC en servant Lautaro Martinez (1-0, 74e).

L'Inter gère la fin de rencontre, le score n'évolue plus et les montées au jeu de Saelemaekers et Origi (76e) ne changeront rien. Les Nerazzuri remportent cette demi-finale et filent en finale de Ligue des Champions. Contre Manchester City ou le Real Madrid ? Réponse demain soir !