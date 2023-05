Un Diable Rouge bientôt sous les ordres de Vincent Kompany à Burnley ?

En manque de temps de jeu à Crystal Palace, le milieu de terrain pourrait se relancer à Burnley, sous les ordres de Vincent Kompany.

Arrivé Outre-Manche l'été dernier, Vincent Kompany a réalisé une saison exceptionnelle sous les couleurs de Burnley et a remporté la Championship avec les Clarets. Il y a douze mois environ, l'ancien entraîneur d'Anderlecht était parfois moqué à la vue de son mercato "Made In Pro League", mais force est de constater que les Benson, Cullen, Anass Zaroury et compagnie ont grandement répondu présents.

L'année prochaine, Burnley évoluera donc en Premier League. Un championnat dans lequel on s'adapte souvent difficilement, à l'image d'Albert Sambi Lokonga. Acheté par Arsenal pour 17M€, l'ancien d'Anderlecht n'a jamais su faire son trou dans le nord de Londres et a été prêté à Crystal Palace, sans rencontrer un plus grand succès.

Le Diable Rouge (1 sélection) toujours loué par les Gunners ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Selon les informations du Sun en Angleterre, Sambi Lokonga serait les tablettes de Burnley, dans le cadre d'un transfert définitif. Toujours selon le média anglais, Vincent Kompany comparerait le style de jeu de l'ancien de Neerpede à celui de Yaya Touré, l'un des meilleurs milieux de terrain du 21e siècle en Premier League.