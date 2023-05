Quand Pep Guardiola recadre l'un de ses joueurs après la claque infligée au Real

Manchester City, l'équipe coachée par Pep Guardiola, a roulé sur le Real Madrid hier soir (4-0) et s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions.

Il y avait de quoi être euphorique du côté de Manchester City après cette magnifique victoire. Jack Grealish s'était d'ailleurs montré très exalté en après-match, considérant que son équipe était "juste inarrêtable".

"Je ne crois pas que beaucoup d'équipes pourraient faire ça au Real Madrid. Mais quand on joue comme ça, tout particulièrement ici (à l'Etihad Stadium, nda), je ne sais pas pourquoi mais j'ai vu une statistique récemment sur le nombre de matches qu'on a gagnés à domicile en Ligue des champions (24 matches sur les 26 derniers disputés) et ici on est juste inarrêtables, on se sent invincibles", avait déclaré Grealish au micro de BT Sports après la rencontre.

Guardiola a alors recadré son ailier gauche. "Je n'aime pas ça, non. Chaque équipe peut être stoppée si elle fait ce qu'elle a à faire. C'est bien que les joueurs le ressentent, mais le football peut changer d'un match à l'autre. Il faut rester calme."

"A domicile on se sent incroyablement à l'aise devant notre public. J'avais le sentiment qu'on avait dû encaisser une année de souffrance après (la défaite contre le Real) de l'année passée. Cela avait été si douloureux, lorsque des gens avaient critiqué le manque de personnalité des joueurs. Un an après, on montre à nouveau à quel point ce groupe de joueurs est spécial", a renchéri le Catalan.