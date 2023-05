Jean-Louis Garcia revient sur son départ du RFC Seraing : "Je ne me réjouis pas d'avoir eu raison"

Le technicien français a quitté Seraing la saison dernière après avoir maintenu les Métallos en D1A.

Arrivé sur le banc du RFC Seraing durant le mois de janvier 2022, Jean-Louis Garcia avait pour mission de sauver le club de la relégation. Un objectif atteint puisque les Métallos avaient remporté les barrages contre le RWDM et s'étaient maintenus en D1A. Le technicien français, qui avait ensuite décidé de quitter le Pairay, revient sur son expérience sérésienne, mais aussi sur cet exercice 2022-2023 qu'il a suivi aussi à distance.

"Nous avons réalisé un exploit en nous maintenant la saison dernière quand on regarde de plus près les conditions de travail. Philippe Gaillot (le directeur sportif du FC Metz et de Seraing à l'époque) m'avait prévenu, mais la tentation de cette première expérience à l'étranger et de retrouver le terrain avaient pris le dessus. Jouer le maintien, c'est déjà très compliqué mentalement. Mais alors quand les conditions ne sont pas réunies... Les infrastructures sont dignes d'un club de cinquième division. Un stade vétuste, un bureau de coach où il fallait des radiateurs d'appoint pour travailler et sans douche pour se laver, des couloirs où on pouvait trouver un rat mort le matin", nous confie Jean-Louis Garcia. "Il était impossible de s'entraîner sur notre terrain en herbe car il était inondé dès qu’il pleuvait alors nous devions nous entraîner sur du synthétique. La commune de Seraing n'était pas au rendez-vous. Quand vous avez un club au plus haut niveau, il y a des contraintes. Mais elle n'en voulait pas : rien n'était fait pour avoir un terrain convenable. Ça va quelques semaines puis tu exploses", explique le coach âgé de 60 ans.

© photonews

L'ancien entraîneur d'Angers et Troyes aurait pu enchaîner une deuxième année mais ce n’était pas possible. "Je suis content d'avoir laissé le club en D1A, c'était un miracle en quelque sorte. Les conditions n'étaient pas réunies derrière pour atteindre des objectifs futurs donc nous avons préféré nous séparer. Je savais qu'un remaniement de l'effectif très important aurait lieu et que nous allions perdre des joueurs fondamentaux comme Mikautadze, Jallow et Maziz. Ces trois joueurs n'étaient pas remplaçables. Je ne me réjouis pas d'avoir eu raison et d'avoir imaginé la saison telle qu'elle s'est déroulée cette année. Il faut être un peu magicien pour travailler dans ces conditions et avec un recrutement effectué durant les derniers jours du mercato. Cette saison compliquée, on pouvait facilement la présager", conclut Garcia.