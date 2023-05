Kompany n'a pas convaincu tout le monde à Anderlecht

À l'été 2019, le RSC Anderlecht a fait un gros investissement en ramenant Vincent Kompany en Belgique. Vince Le Prince est devenu joueur-entraîneur du club, bien que Hendrik Van Crombrugge ait rapidement compris que cette combinaison ne serait pas couronnée de succès.

"Je n'ai jamais cru en ce concept", a déclaré Van Crombrugge lors d'une interview accordée à Radio Radzinski. "À un tel niveau, cela ne peut tout simplement pas fonctionner. On ne peut pas se consacrer à 100 % à son corps et ensuite s'occuper du monde extérieur et élaborer des plans tactiques", explique le gardien.

Ce concept n'a pas duré longtemps. En octobre, Frank Vercauteren a été nommé entraîneur principal d'Anderlecht. Mais Kompany et Vercauteren n'ont pas eu la meilleure relation. "Eh bien, à l'époque, Kompany avait une vision particulièrement romantique du football en tant qu'entraîneur", explique Van Crombrugge.

"Frank était plus réaliste et il y avait certainement des conflits. Mais il n'y a pas eu de véritable querelle comme cela a été écrit à l'époque", explique le gardien de but.