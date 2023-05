La Gantoise veut tuer le suspens "le plus vite possible"

Leader incontesté des Europe Play-offs avec 7 points d'avance sur le Standard, La Gantoise peut gagner ce mini-championnat ce samedi, en cas de victoire face au Cercle de Bruges.

Hein Vanhaezebrouck peut offrir la victoire à La Gantoise dans ces Europe Play-offs. Attention néanmoins au Cercle de Bruges, balayé par les Gantois 0-4 sur son propre terrain.

"Assurer la première place est toujours important. Le plus tôt sera le mieux. Nous n'en sommes pas loin, mais nous ne devons pas la sous-estimer. Nous jouons contre une équipe motivée qui voudra réagir après cette défaite à domicile", a lancé le coach des Buffalos en conférence de presse.

"Ils espéraient clairement plus et ont déjà très bien joué contre de grandes équipes, y compris contre nous en championnat. Ils voudront faire une performance ici et il s'agira donc d'être aussi affûtés que la semaine dernière. Si nous pensons que ce sera un match facile, nous nous tromperons", a continué le coach gantois.

Deux heures plus tôt (18h15), le Standard se déplacera à Westerlo et espérera un faux-pas des Buffalos.