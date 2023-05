Place au monde professionnel pour les Francs Borains : "Recruter d'anciens joueurs de D1 sera essentiel"

C'est désormais officiel, les Francs Borains évolueront en Challenger Pro League la saison prochaine. Arnauld Mercier, entraîneur du RFB, sait qu'il va falloir revoir les exigences à la hausse pour ne pas risquer de faire l'ascenseur.

Ce fut un combat de longue haleine, mais les Francs Borains sont sortis vainqueurs de leur mano à mano face à la RAAL et sont donc promus en Challenger Pro League. Une immense satisfaction pour Arnauld Mercier et tout un club, comme vous pouvez le lire dans la première partie de notre entretien avec l'entraîneur français (à lire ici).

Les pensionnaires du Stade Urbain font donc leur retour dans le monde professionnel et savent que les exigences devront être revues à la hausse pour ne pas risquer de faire l'ascenseur. "Cette professionnalisation doit se faire sur différents axes. Au quotidien, l'investissement des joueurs doit être encore plus important et les infrastructures vont être à revoir. Ce n'est pas tenable de rester dans des installations qui ont plus de 40 ans" sonne le coach français.

Aller en Challenger Pro League, c'est bien. Mais la finalité, c'est quoi ?

Si toute une région est sur son petit nuage depuis quelques jours, Arnauld Mercier sait parfaitement qu'il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers, lui qui a déjà connu ce niveau à plusieurs reprises. "J'avais inauguré cette division en 2017, avec Roulers. On avait gagné la première tranche et terminé second du championnat, avant de louper la montée au profit de l'Antwerp. C'est une division solide qui ne cesse d'évoluer positivement. Il faudra travailler dur pour stabiliser le club sur le long terme" poursuit le coach de 50 ans.

@FPATTY/RFB

Avec Clément Tainmont et Teddy Chevalier, le RFB s'était armé d'anciens joueurs de D1 pour sa lutte à la montée. "Je n'ai pas encore rencontré les dirigeants pour discuter du mercato, mais il est évident qu'il faudra recruter d'autres joueurs qui connaissent le niveau professionnel. En début de saison, les dirigeants m'ont dit qu'il y avait trop de 'vieux' dans le noyau, mais ce sont eux qui ont poussé l'équipe dans les moments clés. On aimerait que ces joueurs aident à structurer les jeunes sortis du centre de formation pour former le mélange parfait entre jeunesse et expérience."

Quand on le questionne sur ses objectifs de la saison prochaine, Arnauld Mercier fait référence à une figure historique du football français, Guy Roux. "Je vais m'inspirer de lui et dire que je serais heureux avec un maintien acquis le plus rapidement possible. Ce qui m'importe surtout, c'est de travailler sur la continuité de ce qu'on a fait cette année, construire sur ces mêmes bases pour pérenniser le RFB au niveau professionnel" a conclu Mercier pour Walfoot.be.