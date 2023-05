Philippe Clément clarifie les choses concernant son avenir à Monaco

Philippe Clément semble sur la sellette à Monaco. Mais l'ancien coach de Bruges a calmé le jeu.

Les résultats de Monaco sont en dents de scie cette saison, et des rumeurs annoncent Philippe Clément comme en partance au terme de la saison. Mais dans des propos rapportés par La Diagonale, l'entraîneur monégasque a assuré que son avenir n'était pas remis en question.

"Non, la question de mon avenir ne se pose pas. J’ai encore un an de contrat. Je veux rester à Monaco, mais on doit grandir comme équipe, et ces derniers temps, nous n’avons pas prouvé ce que nous avions prouvé avant", regrette-t-il.

Alors qu'il était cité cité en Belgique, Clément semble donc décidé à faire son trou sur le Rocher.