Courtois évoque sa retraite internationale

La brillante génération des Diables Rouges s'estompe lentement. Axel Witsel, Toby Alderweireld et Eden Hazard ne participent plus aux matches internationaux. Quant à Thibaut Courtois, il exprime son désir de continuer un peu plus longtemps, comme il l'explique à Humo.

Courtois souhaite s'investir pleinement dans l'équipe nationale. "Nous avons un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, une nouvelle tactique, une nouvelle approche du travail et du jeu. Cela demande beaucoup d'énergie. Nous devons continuer à travailler dur pour espérer obtenir de bons résultats lors du Championnat d'Europe." Courtois n'a pas encore envisagé de faire ses adieux. "Je veux absolument continuer jusqu'à la Coupe du monde 2026 en Amérique, au Canada et au Mexique. Je ne veux pas terminer par une défaite en phase de groupes. Ensuite, nous verrons si j'ai la motivation - et la condition physique - pour envisager également l'Euro 2028." Courtois compte désormais 99 sélections sous le maillot des Red Devils. Il a déjà participé à cinq tournois majeurs.





