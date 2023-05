Mauvaise nouvelle pour les supporters du Standard et d'Anderlecht

Eleven Sports ne retransmettra plus les matchs des équipes espoirs en Challenger Pro League.

C'est une mauvaise nouvelle pour les supporters d'Anderlecht et du Standard, mais aussi pour ceux de Genk et du Club de Bruges. Dès la saison prochaine, les rencontres à domicile du RSCA Futures, du SL16 FC, du Club NXT et du Jong Genk ne seront plus retransmises sur Eleven Sports.

En effet, un accord a été trouvé avec la Pro League pour que les clubs de D1A ne prennent plus en charge les frais liés à la production et à la diffusion des matchs de leur seconde équipe professionnelle en Challenger Pro League. Cette saison, Le Soir révèle que le Standard a dépensé environ 300.000€ pour que les matchs du SL16 FC soient diffusés sur Eleven Sports.

Cet accord est aussi lié à un manque d'intérêt des téléspectateurs par rapport à ces rencontres. Par exemple, le sauvetage du SL16 FC contre Virton a été suivi par 768 téléspectateurs, selon les chiffres recueillis par Cédric Beaufayt sur Twitter. Une semaine plus tôt, Dender-SL16 avait été suivi par... 90 personnes.

Les chiffres sont plus élevés mais toujours pas suffisants pour le RSCA Futures, qui a été suivi par 3000 personnes contre le Beerschot. Les jeunes Mauves ont connu un gros pic d'audience à Deinze au mois de février avec 16.000 téléspectateurs, mais a aussi connu des énormes creux comme à Beveren au mois de décembre (27 téléspectateurs).