Sur quelles bases s'appuyer au Standard pour la saison prochaine ?

Privé d'un Ronny Deila parti à Bruges, le Standard va devoir tout reconstruire, encore une fois. Les Rouches ont très peu de certitudes pour la saison prochaine et ce n'est pas l'enveloppe destinée aux transferts qui va rassurer les supporters. Un été mouvementé, comme chaque année ou presque.

Le Standard peut encore s'attendre à un mercato estival mouvementé. Comme à de trop nombreuses reprises lors des précédentes saisons, les Rouches vont connaître d'importants mouvements lors des deux prochains mois et vont devoir construire un effectif presque totalement nouveau pour tenter d'accrocher les Play-Offs 1, qui se disputeront à six équipes la saison prochaine.

Les pistons comme base solide, l'arrière-garde à revoir presque entièrement

À commencer par le poste de gardien de but, Arnaud Bodart ne sera peut-être plus à Sclessin dans les prochains mois. Le portier de 25 ans a disputé près de 150 matchs avec les Rouches, semble arrivé en fin de cycle en bord de Meuse et pourrait être libéré cet été. Le cas échéant, reste à voir si la direction et Fergal Harkin feront confiance à Laurent Henkinet voire Mathieu Epolo ou si un nouveau gardien rejoindra Sclessin.

La défense centrale, elle aussi, sera bien remaniée. Kostas Laifis va s'en aller, tout comme Noé Dussenne. Ronny Deila comptait beaucoup sur Lucas Noubi et Nathan Ngoy pour accompagner Ibe Hautekiet et, peut-être, Merveille Bokadi. Une arrière-garde très jeune, qui sera probablement encadrée par l'une ou l'autre recrue.

Les pistons, c'est sûrement la plus grosse certitude des Liégeois. Marlon Fossey vient de prolonger jusqu'en 2027 sur le côté droit et à gauche, Aron Donnum est l'un des Rouches de la saison.

Canak - Balikwisha, pour le bonheur des supporters ?

Au milieu de terrain aussi, le chantier sera conséquent. Steven Alzate et Philip Zinckernagel n'ont pas d'option d'achat, il est donc difficile de compter sur eux aujourd'hui et les négociations estivales révéleront si le Standard peut s'attendre à une belle surprise.

Dans son entre-jeu, le RSCL pourrait donc faire confiance à temps plein à Cihan Canak et William Balikwisha, tous deux grandement appréciés à Sclessin. Gojko Cimirot partira aussi, Melegoni pourrait retourner au Genoa. De nouveaux médians débarqueront cet été, c'est quasiment assuré.

Ohio... et puis c'est tout ?

En attaque aussi, le RSCL aura fort à faire cet été. Stipe Perica n'a absolument pas convaincu, Osher Davida pas davantage, le retour de Renaud Emond est très difficile. Même si tout ne fut pas parfait (et loin de là) Noah Ohio semble presque la seule solution fiable des Liégeois pour le secteur offensif.

Le jeune Néerlandais a montré de belles choses cette saison mais doit encore énormément progresser, notamment dans son placement lorsque ses coéquipiers ne peuvent pas le lancer directement dans la profondeur. Conserver un ballon et orienter son corps, une étape nécessaire pour le joueur de 20 ans, qui parait avoir les qualités pour passer ce cap.

C'est donc dans toutes les lignes que le Standard va devoir recruter cet été. Une reconstruction quasiment totale, presque comme chaque année, qui pose beaucoup de questions. Si les recrues sont intéressantes et que la mayonnaise prend, 777 Partners prouvera que son plan fonctionne et que ce n'est pas la perte de Ronny Deila qui y changera quelque chose. Dans le cas contraire, pourra-t-on parler de retour à la case départ... encore une fois ?