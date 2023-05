Un Club de Bruges démobilisé contre l'Union ? Rik De Mil répond et donne son favori pour le titre

L'entraîneur du Club de Bruges a assuré que son équipe allait jouer à fond contre l'Union. Même si Rik de Mil voit les Unionistes favoris pour le titre.

Le Club de Bruges n'a pas l'habitude de se retrouver arbitre dans la course au titre. Pourtant, c'est bien la situation qu'occupent les Blauw en Zwart : s'ils gagnent dimanche prochain contre l'Union Saint-Gilloise, le titre reviendra à l'Antwerp.

En conférence de presse, Rik De Mil a assuré que son équipe jouerait le coup jusqu'bout : " On a joué le coup à fond contre tous nos adversaires et même depuis que nous n’avons plus rien à gagner. Je comprends qu’on se pose la question de notre implication dans ce dernier match, mais nous donnerons tout pour battre l’Union. Comme nous l’avons fait contre Genk et l’Antwerp".

De quoi rassurer les supporters de l'Antwerp ? Pas totalement, au vu du favori pointé par De Mil pour rafler la mise lors de cette dernière journée : "J'ai dit que je pensais que l’Union serait championne de Belgique. À la veille du dernier match, je conserve cette impression. C’est un peu bizarre, vu ma prédiction, de finir contre eux". Voilà qui ne manquera pas de pimenter la rivalité entre Paul Gheysens et Bart Verhaeghe.