Patrick Goots voit les chances de titre de l'Antwerp s'amenuiser : "Ce sera un facteur décisif"

L'Antwerp est toujours en tête des play-offs à une journée de la fin. Le matricule 1 a encore son destin en main.

L'Antwerp devait s'imposer à domicile contre l'Union ce dimanche pour décrocher le titre, mais le Great Old a partagé l'enjeu face aux Unionistes. Tout se jouera donc lors de la dernière journée.

Patrick Goots a vu les chances de l'Antwerp s'amenuiser après le match nul. "Je n'abandonne pas pour autant", a-t-il déclaré à la Gazet van Antwerpen.

L'une des raisons est la suspension de Calvin Stengs, selon Goots. En effet, Stengs a reçu son cinquième carton jaune contre l'Union. Mark van Bommel devra donc déjà chercher des solutions avant le match contre Genk, et il pourrait y avoir un problème supplémentaire. "Plus que la suspension de Stengs, l'absence possible de Vincent Janssen est un facteur décisif", a déclaré Goots.

Après un peu plus d'une heure de jeu, Janssen a été contraint de quitter le terrain contre l'Union. Il semble s'être blessé au mollet lors d'un tacle sur Sykes. L'Antwerp fera tout son possible pour que Janssen soit rétabli.