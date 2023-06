Ce jeune Belge prometteur a tapé dans l'œil d'une écurie de Premier League

Auteur d'une bonne saison avec Almeria, le Belge Largie Ramazani (22 ans) pourrait bien lever les voiles, direction la Premier League.

Dans la saison très difficile du promu Almeria, Ramazani a fait office de rare éclaircie. Cette saison, l'ailier gauche a marqué 3 buts et distribué une passe décisive. Il s'est notamment montré face au Real Madrid (1 but et 1 assist sur les deux matchs) et contre Séville (1 but).

Le joueur passé par Anderlecht puis par Manchester United a de grandes chances d'évoluer dans un club plus huppé la saison prochaine. Selon le média espagnol todosfichajes, il serait activement suivi par Aston Villa.

Almeria, 16e de Liga à une journée de la fin, n'est pas encore assuré de se maintenir. Un transfert vers les Villans serait évidemment un nouveau palier de passé pour Ramazani. Polyvalent, son profil plairait beaucoup à Unai Emery, le coach de Villa.