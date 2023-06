Deux Belges dans l'équipe de la saison en Ligue des Champions !

Il est alors normal de retrouver plusieurs joueurs de Manchester City dans l'équipe-type officielle de la saison. Au total, elle compte 7 Citizens : Walker, Dias, Stones, Rodri, Bernardo Silva, Haaland...et Kevin De Bruyne.

L'Inter Milan, finaliste malheureux, compte seulement deux joueurs dans ce 11 : Di Marco et Bastoni.

Enfin, deux joueurs du Real Madrid - éliminé en demi par City - complètent cette équipe : Vinicius Jr et le Belge Thibaut Courtois.

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.



Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ