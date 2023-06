Du mouvement chez les jeunes d'Anderlecht

Les U23 d'Anderlecht, les RSCA Futures, auront également quelques dossiers à régler cet été. Deux décisions importantes seraient d'ores et déjà tombées.

Selon la Dernière Heure, David Hubert va bel et bien quitter les RSCA Futures. Le joueur de 35 ans était arrivé l'été dernier pour jouer le rôle d'élément expérimenté. Une mauvaise nouvelle, qui en accompagne une bonne : il deviendra adjoint des U18 et des U23.

En outre, Yannick Kindermans, le fils de Jean - le directeur de l'académie - sera promu en tant que T1 des U16. Cette saison, il officiait en tant que coach des U13.

La Dernière Heure ajoute que cette promotion serait dans le but de resserrer les liens entre le club et Jean Kindermans, qui preste son préavis en tant que directeur de l'école des jeunes. Entre et lui et le Sporting, un accord autour d'une prolongation n'a pas encore été trouvé.