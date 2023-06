Eden Hazard se fait allumer par son ancien coéquipier au Real !

Durant ses quatre années passées à Madrid, Eden a certes été victime de plusieurs blessures, et n'a jamais pu profiter des faveurs de Carlo Ancelotti.

Mais l'hygiène de vie du Brainois a de nombreuses fois été remise en cause. On ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé, mais la forme physique n'a que très rarement semblée être à la hauteur pour lui permettre de s'imposer dans l'un des clubs les plus exigeants du monde.

Dans son podcast, Toni Kroos en a profité pour tacler Hazard et son manque de professionnalisme. L'Allemand, qui avait déjà déclaré qu'il ne fallait pas éprouver de la "pitié" pour Eden et sa situation, en a remis une couche en réagissant à l'arrivée de Bellingham au Real.

"Nous avions aussi eu quelqu'un qui est venu pour énormément d'argent et a pratiquement rien fait à part se reposer. Il semblait être en vacances. Je pense que tout le monde dirait rétrospectivement que ce n'était pas un bon transfert."

"(103 millions d'euros pour Bellingham) c’est beaucoup d'argent, mais voyons le positif. Bellingham a l’air très fort."

Une pique envoyée sans aucun doute au Belge...

🗣 Toni Kroos (after talking about Bellingham's high fee): "We had another player who came for a lot of money and basically let his career die. It was a lot of money, I think everyone would say that wasn't a good transfer. But let's be positive." [Via his podcast] pic.twitter.com/3q6Yu5NJLX