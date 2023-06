John Textor mécontent à Botafogo aussi, après avoir chamboulé le RWDM

Collaborer avec John Textor n'a pas l'air d'être une partie de plaisir. Au Brésil également, l'homme d'affaires propriétaire du RWDM a des choses à redire à l'administration du club.

Alors que John Textor veut faire construire un nouveau centre d'entraînement pour Botafogo, dont il est propriétaire, le conseil d'administration du club brésilien a rejeté le bilan de l'année 2022, ce qui met le projet en pause. Une situation qui ne plaît pas à l'homme d'affaires américain.

Dans Globo Esporte, Textor s'est ainsi emporté : "Ce projet de centre d'entraînement, c'est le genre de choses que le président Mello Durcesio nous aide à réaliser. Et ces lâches du conseil d'administration veulent créer une guerre entre et le club et ma société", regrette-t-il.

"Nous sommes des amis du club, personne ne nous force à faire ces investissements. Ils vont tout tuer de cette façon", estime Textor, visiblement pas en bons termes avec l'administration de Botafogo. Les collaborations du propriétaire du RWDM ont l'air d'avoir tendance à mal tourner.