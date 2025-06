Bruges ne faiblit pas : Ardon Jashari ne quittera la Venise du Nord qu'à une condition... qui n'est pas financière

Le Club de Bruges ne faiblit pas dans le dossier Ardon Jashari. Les Blauw & Zwart veulent près de 40 millions d'euros et n'ont pas l'intention de céder le milieu de terrain suisse avant la fin des tours préliminaires de la Ligue des Champions.

L'AC Milan se heurte à un mur pour recruter Ardon Jashari. Le club lombard a fait du milieu suisse du Club de Bruges sa priorité, mais les négociations s’annoncent ardues.

La semaine dernière, le directeur sportif milanais Igli Tare s’est déplacé en Belgique pour tenter de faire avancer le dossier. Résultat : une fin de non-recevoir. Club Bruges ne veut pas vendre Jashari… du moins pas tout de suite.

Pourtant, une offre de 30 millions d’euros a déjà été transmise, sans succès. Le joueur, lui, a un accord personnel avec l'AC Milan et espère franchir ce cap dans sa carrière. Un soutien sur lequel les Rossoneri comptent pour faire bouger les lignes.

Bruges veut garder Jashari pour les tours préliminaires de Ligue des Champions

Mais un autre obstacle bloque pour l’instant l’opération : selon La Gazzetta dello Sport, Bruges veut impérativement conserver Jashari jusqu’à la fin des matchs de la 3e phase préliminaire de Ligue des champions, dont l’aller est prévu le 5 août et le retour une semaine plus tard. En cas de qualification, les barrages auraient lieu les 19 et 26 août.

Milan, de son côté, ne compte pas adapter son calendrier à celui de Bruges. Mais cette contrainte pourrait aussi devenir une opportunité : garder Jashari encore quelques semaines, puis le céder pour le prix proposé.