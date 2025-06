Premier contact initié : Anderlecht veut recruter... le fils d'un ancien Mauve

À la recherche d'un deuxième gardien pour concurrencer Colin Coosemans, le Sporting d'Anderlecht aurait jeté son dévolu sur Kjell Peersman, actuellement sous contrat avec le PSV Eindhoven. Le jeune portier de 21 ans n'est autre que le fils de Tristan Peersman, ancien joueur du RSCA.

Le Sporting d'Anderlecht a déjà annoncé quatre arrivées lors de ce mercato estival, et Enric Llansana va également signer. Les Mauves ont damé le pion à l’Union pour s’offrir les services du milieu de terrain des Go Ahead Eagles.

Ce n’est plus un secret : Olivier Renard et la direction bruxelloise souhaitent aussi recruter un gardien de but. Non pas pour remplacer Colin Coosemans, élu joueur de la saison par les supporters, mais pour le concurrencer.

Anderlecht veut recruter Kjell Peersman pour concurrencer Colin Coosemans

La piste menant à Thomas Kaminski, également suivi par le Standard, a d'abord été évoquée. Toutefois, le portier de Luton cherche un poste de numéro 1 et aurait reçu d'autres offres venues d’Outre-Manche.

Pour remplacer Mads Kikkenborg, en instance de départ, Anderlecht songerait désormais à Kjell Peersman, selon les informations de nos confrères du groupe IPM ainsi que du Nieuwsblad. Le jeune gardien est encore sous contrat pour une saison avec le PSV Eindhoven.

Fils de l’ancien joueur d’Anderlecht Tristan Peersman, le portier de 21 ans a réalisé une saison satisfaisante du côté du Lierse, en Challenger Pro League, où il était prêté. Nouveau coordinateur des gardiens, Silvio Proto aurait déjà eu un contact avec l’entourage de Kjell Peersman en vue d’un transfert estival.