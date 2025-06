C'est le grand ménage : un vingtième (!) départ acté dans ce club de Challenger Pro League

Descendu en Challenger Pro League, Courtrai change absolument tout son effectif. Un vingtième (!) départ vient d'être annoncé.

Le changement de cap est total à Courtrai, relégué pour la première fois depuis 17 saisons et contraint de revoir drastiquement son train de vie. Le club flandrien vit un été mouvementé, marqué par une vague de départs.

Dès l'ouverture du mercato, les Kerels avaient officialisé une quinzaine de fins de collaboration. Lucas Pirard, Nayel Mehssatou et Marco Ilaimaharitra ont rejoint le Standard, Abdoulaye Sissako a signé à Saint-Trond, tandis que Dion De Neve a pris la direction de Blackburn. Libérés de leur contrat, Massimo Bruno, Massimo Decoene et Djiby Seck sont toujours à la recherche d’un nouveau club.

Billal Messaoudi quitte Courtrai à son tour

Mais le grand ménage ne s’est pas arrêté là. Ce lundi, Courtrai a annoncé un vingtième départ estival : celui de Billal Messaoudi. L’attaquant algérien, prêté depuis janvier à Bandirmaspor (D2 turque), y a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une troisième.

Arrivé en 2021 en provenance de la JS Saoura, Messaoudi ne s’est jamais imposé au stade des Éperons d’Or. Prêté à Göztepe la saison dernière, il avait brièvement retrouvé Courtrai avant de repartir en Turquie.

Face à ces nombreux départs, le club mise désormais sur un rajeunissement de son effectif. Plusieurs jeunes ont été promus en équipe première, tandis que les arrivées de Liam et Lenn De Smet (Club NXT), Gilles Ruyssen et Lennard Hens (Dender), Jellert Van Landschoot (Patro Eisden) et Matthew Anderson (Celtic B) ont été confirmées.