Jeune retraité, Renaud Emond prépare une reconversion surprenante dans le monde du football

Victime d'un problème de cartilage au genou, Renaud Emond raccroche les crampons. L'ancien attaquant du Standard envisage une reconversion dans le monde du football.

Il aurait mérité un match d’adieu. Victime d’un problème de cartilage au genou qui le gêne depuis plus d’un an, Renaud Emond a décidé de raccrocher les crampons à 33 ans.

En fin de contrat avec l’AS Eupen, l’attaquant gaumais aurait pu relever un nouveau défi. "J’ai reçu quelques sollicitations, notamment de Virton. Mais je ne me voyais pas repartir sans pouvoir me donner à 100 %", a-t-il confié dans les colonnes de L’Avenir Verviers, ce lundi.

Renaud Emond veut devenir agent de joueurs !

Passé par Beveren, le Standard et le FC Nantes, celui qui avait inscrit le but décisif contre Genk en finale de la Coupe de Belgique 2018 souhaite désormais rester actif dans le monde du football. Il ambitionne de devenir agent de joueurs.

"Je voulais d’ailleurs passer l’examen nécessaire, prévu le 18 juin. Mais la FIFA s’y est opposée car j’étais encore sous contrat avec Eupen jusqu’au 30 juin. C’est donc reporté d’un an, mais d’ici là, je pourrais peut-être travailler pour un autre agent", poursuit-il. Cet agent pourrait être Mogi Bayat, son conseiller durant la fin de sa carrière. "C’est en discussion, mais rien n’est encore sûr."

Quant à une éventuelle reconversion comme entraîneur, l’idée ne l’attire pas pour l’instant. "Cela demande encore plus de temps et d’investissement que lorsqu’on est joueur. Or, j’ai besoin de souffler, de profiter de mes week-ends et de consacrer du temps à ma famille", conclut-il.