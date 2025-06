Hernan Losada a lancé la recrue d'Anderlecht, Nathan Saliba : "Une mentalité fantastique et une grande confiance en lui"

Au CF Montréal, Nathan-Dylan Saliba a été lancé dans le grand bain par une vieille connaissance du RSC Anderlecht : Hernan Losada. L'Argentin, ex-Mauve lui-même, se réjouit de voir son protégé évoluer au Lotto Park : il a décrit le joueur pour Walfoot.be.

Ses débuts en équipe A, Nathan Saliba les doit en bonne partie à deux hommes liés à Anderlecht tant par leur passé que par leur présent : Olivier Renard, ancien directeur sportif du CF Montréal, bien sûr, mais aussi Hernan Losada. L'entraîneur argentin est celui qui a lancé Saliba dans le grand bain, mais il est très clair : sa percée, le Canadien ne la doit qu'à lui-même.

"Il a gagné sa place sur base de ses propres prestations et de son implication à l'entraînement, pas aux dépens de quelqu'un d'autre", commence Losada quand nous lui évoquons notamment le fait que Saliba a mis un certain Victor Wanyama sur le banc. "À mes yeux, le collectif a toujours primé, indépendamment du nom ou du passé d'un joueur. Mais c'est important qu'un jeune obtienne sa chance quand il est prêt, afin d'éviter au maximum les risques. Et Nathan était prêt, sur tous les plans".

Saliba, un profil dont Anderlecht avait besoin

Les supporters du RSCA ne connaissent pas bien le profil de Saliba, la MLS étant peu suivie chez nous, mais vont découvrir un joueur plein de personnalité. "J'aime son agressivité, ses courses sans ballon. Dans une équipe qui met une pression haute, il est assez intelligent pour savoir quand mettre la pression et quand attendre un meilleur moment", détaille Losada pour nous.

Un profil dont le Sporting avait bien besoin. "Ce n'est pas le playmaker qu'Anderlecht se cherche depuis longtemps maintenant", nuance l'ancien coach de Montréal. "Mais entouré des bons profils, il peut grandir et même améliorer ses statistiques. Même si à court terme, son rôle sera plus défensif. Je le préfère dans un double pivot, mais il peut jouer en 8 avec un pur 6 à ses côtés".

Les statistiques, c'est probablement le point que peut améliorer Nathan Saliba : "Son jeu long et ses changements d'ailes également. Il a une grosse marge de progression en possession de balle de manière générale, dans ses infiltrations ou dans la dernière passe", pointe Hernan Losada. "Sa capacité d'adaptation à un nouvel environnement et une nouvelle compétition seront cruciales afin de voir à quelle vitesse il pourra évoluer en confiance - il en a besoin - et jouer à son meilleur niveau".

Mais sur le plan mental, notre interlocuteur n'a aucun doute : Nathan Saliba est prêt à passer le palier nécessaire. "Sa mentalité est fantastique. Il est très facile à coacher, il a toujours le bon mindset et veut en apprendre plus. Nathan a aussi beaucoup de confiance en lui pour un jeune de son âge". Des qualités nécessaires pour s'imposer au RSC Anderlecht !