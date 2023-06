Wim De Decker restera l'entraîneur du SK Beveren. L'entraîneur de 41 ans a signé jeudi un contrat de deux ans au Freethiel. Après une première saison réussie, De Decker doit faire monter Beveren en première division la saison prochaine.

Beveren a manqué de peu la promotion la saison dernière. Le club veut construire sur les bases posées la saison dernière, mais aussi tirer les leçons des erreurs commises. Le club a perdu des points, surtout en début de saison, alors que le noyau n'était pas tout à fait prêt. Une erreur qu'ils ne veulent pas répéter au Freethiel. "L'objectif est que le noyau soit prêt plus tôt", précise Wim De Decker dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Bien que l'on ne soit jamais vraiment prêt au début de la saison. À la fin de la saison, il est souvent possible de recruter des joueurs qui n'étaient pas envisageables auparavant. L'objectif est de conserver le noyau le plus possible. Mais il faut aussi se rendre compte que certains joueurs se sont mis eux-mêmes en évidence. Et parfois, on ne peut pas freiner le développement d'un joueur. Mais c'est aussi le signe que nous avons fait du bon travail".

Le meilleur buteur de l'équipe, Thierno Barry, est l'un de ces joueurs qui s'est retrouvé sous les feux de la rampe. "Les chances qu'il parte sont plus élevées que celles qu'il reste", explique De Decker. "Nous devons rester réalistes. Je serais surpris qu'il joue encore ici l'année prochaine, même s'il peut toujours rester, bien sûr. Et Mbokani ? Il avait signé pour un an. Nous sommes en contact avec lui. Il a largement répondu aux attentes. Mais il est trop tôt pour dire s'il va rester".

Mais avec Vukotic, l'un des joueurs vedettes est déjà parti. "Bien sûr, j'aurais aimé que Vuko reste à Beveren", déclare De Decker. "Nous avons vu le meilleur Vukotic depuis qu'il est à Beveren. Cela n'est pas passé inaperçu. Bravo à lui et à Beveren. Il est un représentant du Beveren de la saison dernière."