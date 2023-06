Mathijssen est satisfait : "C'est un double bonus"

La Belgique s'est imposée en Israël en match de préparation (0-2) en marge du coup d'envoi du Championnat d'Europe U21 en Géorgie et en Roumanie (21 juin-8 juillet).

Même si Israël a été très faible hier, Mathijssen a vu certains schémas se refléter dans le jeu des Belges. "Gagner, c'est toujours bien. Si nous ne réussissons pas dans un match amical, ce n'est pas grave, pourvu que nous voyons certaines des choses que nous avions convenues à l'avance. Je suis très satisfait de cette victoire. Il y a toujours des points à travailler."

Le plus important, c'est que personne ne s'est blessé. C'est un point crucial à l'approche de la Championnat d'Europe. "En termes d'engagement, d'effort et d'exécution des tâches, je ne peux qu'être très satisfait. Gagner sans se blesser est un double bonus. Il peut toujours se passer quelque chose, c'est et cela reste du football".

Dimanche, les Belges se rendront en Géorgie, où ils joueront leur premier match du Championnat d'Europe contre les Pays-Bas mercredi. "Ce sera déjà un match très différent."