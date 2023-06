Anderlecht, Standard, Charleroi, Union, RWDM : voici le calendrier de la reprise pour les clubs belges

La fin de saison a sonné pour toutes les équipes du championnat. Pour certaines, depuis plus longtemps que d'autres et l'heure est à la reprise.

La saison 2022-2023 étant terminée, place désormais à la pré-saison et à la préparation de la saison 2023-2024. Ainsi, le calendrier de reprise pour toutes les équipes de D1A est connu.

D'après la Dernière Heure, entre le 8 et le 27 juin, les 16 équipes retrouveront le rythme après une (courte ou longue) pause suite au couronnement de l'Antwerp.

Anderlecht a repris les entraînements le 8 juin dernier alors que Charleroi et le RWDM retrouveront les terrains d'entraînement ce lundi. L'Union et le Standard attendront encore un peu puisque la reprise est prévue respectivement les 26 et 27 juin.