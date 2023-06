Messi à l'Inter Miami avec son meilleur ami ?

Les dirigeants du club américain sont convaincus de cette issue. Les négociations sont en cours depuis un certain temps, mais Busquets aurait également reçu deux offres provenant d'Arabie Saoudite. En cas de départ de Busquets pour Miami, Saúl Niguez pourrait être considéré comme une option de remplacement au Moyen-Orient. Messi a toujours entretenu de très bonnes relations avec le milieu de terrain lors de leur passage à Barcelone.

Jordi Alba, également proche de Messi et Busquets, est également ciblé par l'Inter Miami. Le club est toujours en pourparlers avec le joueur espagnol, qui pourrait également envisager un transfert en Arabie Saoudite. Alba, qui n'a pas encore été transféré, faisait partie de l'équipe espagnole qui a remporté la Ligue des Nations le week-end dernier.

Inter Miami are discussing final details of the contract with Sergio Busquets — as they hope to sign Spanish midfielder in the next days while he also god two bids from Saudi. 🇺🇸 #transfers



Jordi Alba also remains in negotiations with Inter Miami. pic.twitter.com/lo9UIJKmuu