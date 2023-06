Le Brésil giflé en amical par plusieurs anciens de Pro League

Le Brésil accueillait le Sénégal ce mardi dans le cadre d'une rencontre amicale. Les Sénégalais se sont offert une superbe et prestigieuse victoire.

Quelques mois après avoir été battu par le Maroc dans le cadre d'une rencontre amicale (2-1), le Brésil s'est une nouvelle fois incliné face à une nation africaine.

Le Sénégal a réalisé une très belle prestation, avec notamment un doublé de sa star, Sadio Mané. Le score final sera de 2-4. C'est la première fois depuis la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2014 face à l'Allemagne (1-7) que le Brésil encaisse 4 buts.

Le Sénégal a démarré avec l'ancien de Genk, Koulibaly, dans le 11. Kouyaté (ex-Anderlecht et Courtrai) et Diatta (ex-Club de Bruges) sont montés au jeu.

"La mentalité de l’équipe du Sénégal a beaucoup changé. Depuis que je suis arrivé on a beaucoup appris. On savait que mentalement on devait être costaud pour pouvoir faire bonne figure sur le palier international", a déclaré Koulibaly en après-match. "Pour nous ce n’était pas un match amical mais c’était un match de préparation parce qu’on sait qu’il y a une CAN qui arrive mais aussi les qualifications à la Coupe du monde. Je crois qu’on a fait une grosse performance surtout au niveau mental. C’est un match référence et il faut continuer à travailler sur ça."