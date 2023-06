Le champion sort le chéquier pour un adolescent

Les champions de l'Antwerp portent un vif intérêt à George Ilenikhena. L'attaquant de 16 ans est actuellement sous contrat avec le club français d'Amiens, où il a évolué en Ligue 2.

Joachim Vercaigne, le responsable des recruteurs de l'Antwerp, aurait découvert le jeune talent Ilenikhena, âgé de 16 ans, et Marc Overmars aurait déjà donné son accord. Le transfert serait déjà à un stade avancé, à tel point que le joueur pourrait être présenté à l'Antwerp prochainement.

L'Antwerp aurait fait preuve de plus d'audace que la Juventus et serait sur le point d'acquérir Ilenikhena pour plus de 6 millions d'euros. L'attaquant serait destiné à être un remplaçant pour Vincent Janssen et pourrait à terme rivaliser avec le talentueux attaquant néerlandais, selon les informations du Het Laatste Nieuws.