Charles Vanhoutte, le coup parfait pour l'Union ?

C'était dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, l'Union avait teasé sa venue sur les réseaux sociaux. Cette fois c'est fait, Charles Vanhoutte évoluera au Parc Duden la saison prochaine. Un coup qui semble très bien senti.

Si Karel Geraerts est parti et que l'Union n'a pas encore d'entraîneur pour la saison prochaine, les pensionnaires du Parc Duden viennent déjà d'officialiser leur quatrième recrue estivale : Charles Vanhoutte. À l'âge de 24 ans, ce natif de Courtrai a estimé qu'il était temps de quitter le Cercle, où il a passé presque toute sa carrière de footballeur, avec une première affiliation en... 2012.

Avec un Lazare Amani impressionnant et capable de jouer un échelon plus haut sur le terrain, la RUSG se cherchait un véritable milieu défensif, plus solide physiquement que l'Ivoirien, pour véritablement jouer ce rôle de pare-choc devant la défense.

Titulaire en puissance à l'importance capitale

C'est au début de la saison 2020-2021 que Vanhoutte prend une place récurrente dans le onze de base du Cercle. Des débuts difficiles, premièrement, pour un joueur quasiment balancé entre le poste d'arrière droit, celui de milieu offensif et parfois, tout de même, son poste de milieu défensif de prédilection.

Pour la dernière rencontre de la saison, Charles Vanhoutte prend pour la toute première fois le brassard de capitaine, comme un symbole de son amour pour le club et de sa montée en puissance, évidemment liée au fait qu'il a pu davantage évoluer là où il le préfère.

Lors de la saison suivante, Dominik Thalhammer se plaît de temps en temps à laisser sa sentinelle sur le banc mais le regrette souvent. Quand Vanhoutte n'est pas là, le Cercle perd et c'est finalement le joueur qui aura le dernier mot, voyant son entraîneur se faire limoger quelques semaines plus tard.

Avec Van Der Bruggen sous Muslic, ça marche !

Sous les ordres de Miron Muslic, le milieu de terrain apprend le pressing à outrance et le jeu de transition très rapide. Avec ses capacités physiques, Charles Vanhoutte se plaît particulièrement, retrouve le brassard de capitaine et sort une très grosse saison : près de 2.000 minutes de jeu, un but et trois passes décisives et une influence capitale dans le jeu de son équipe.

En fin de saison, Vanhoutte refuse une offre de prolongation de contrat, est envoyé sur le banc et ne joue pas les trois derniers matchs des Europe Play-Offs. "Nous sommes déçus de la tournure des événements. C'est vrai que nous avons reçu une offre, mais nous n'allons pas laisser partir un joueur de sa valeur de cette manière. Alors, on préfère le garder sous contrat jusqu'à son expiration." avait alors déclaré le directeur sportif Carlos Avina, laissant sous-entendre un clash entre les différentes parties.

Vanhoutte a finalement été libéré, a choisi l'Union et va pouvoir poursuivre sa progression en passant un véritable cap dans sa carrière et en découvrant les joies de la scène européenne. Associé à Lazare et Lynen ou Puertas (si Teuma rejoint effectivement la Ligue 1), Charles Vanhoutte peut se révéler à bien plus grande échelle. Un trident prometteur.