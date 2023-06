Officiel : Genk recrute chez l'un des relégués

Après Joris Kayembe, arrivé en provenance de Charleroi, Genk a officialisé la venue d'Alieu Fadera (21 ans).

Malgré la relégation de Zulte Waregem, l'ailier gauche gambien a montré quelques belles choses cette saison, avec 9 buts et 9 assists toutes compétitions confondues.

Fadera, qui était sur les tablettes notamment du Club de Bruges ou de Burnley, a donc fait son choix. Il a signé pour les 4 prochaines saisons chez le vice-champion de Belgique.

New Genkie in town!😍 Alieu Fadera tekent een contract voor 4 seizoenen in de Cegeka Arena. Welkom, Ali! 💙 #Mijnploeg #RiseAbovehttps://t.co/fdBbC4QQIr