Triste rebondissement pour Thomas Meunier au Borussia Dortmund

Le Diable Rouge a connu une saison très compliquée du côté du Borussia. Le club ne semble cependant plus compter sur lui la saison prochaine.

Le marché estival des transferts risque d'être très mouvementé pour plusieurs joueurs belges. Après une saison très compliquée et seulement 18 matchs joués, il semblerait que Thomas Meunier arrive au bout de son aventure avec le Borussia Dortmund.

En effet, selon les informations du Bild, le club souhaiterait faire partir le Diable Rouge dont le contrat expire en 2024. Le prix est fixé puisqu'on parle d'un montant avoisinant les trois millions d'euros.

Heureusement pour lui, plusieurs clubs seraient déjà intéressés et on évoque l'intérêt de l'Inter, l'AC Milan, de Naples et des Anglais d'Aston Villa. Dans certains clubs, il pourrait retrouver des compatriotes.