Zidane débarque en Eredivisie

Le FC Utrecht a officialisé la signature de Zidane Iqbal en provenance de Manchester United. Iqbal devient ainsi la neuvième recrue du club néerlandais cet été. Le milieu de terrain irakien s'engage pour une durée de quatre ans avec le FC Utrecht.

Le montant du transfert s'élèverait à environ un million d'euros, versé à Manchester United. Le contrat avec les Domstadelingen comprend une clause de vente de 40 %, ainsi qu'une option de rachat par Manchester United. Après Marouane Azarkan, Adrian Blake, Souffian El Karouani, Mats Seuntjens et Ole Romeny, Iqbal est la sixième recrue estivale du club. Can Bozdogan, Anthony Descotte et Modibo Sagnan ont également rejoint le club, mais ils étaient déjà prêtés à Utrecht.

Iqbal a évolué dans le centre de formation de Manchester United de 2012 à 2021. Cet été, l'international irakien a exprimé son désir de quitter le club afin de bénéficier de davantage de temps de jeu, ce qui l'a amené à choisir l'Eredivisie. En janvier 2022, il a fait ses débuts avec l'équipe nationale irakienne. À l'âge de 20 ans, ce milieu de terrain central a déjà disputé un match avec l'équipe première de Manchester United.