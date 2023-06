Leicester et ses Belges disent au revoir à leur maître à jouer

C'est désormais officiel : James Maddison (26 ans) a signé à Tottenham. Il a signé un contrat portant sur les 5 prochaines années, soit jusqu'en 2028.

Le milieu offensif anglais quitte Leicester, qu'il ne suivra pas en Championship. Avec les Foxes, il aura joué 203 matchs, avec 55 buts marqués et 41 assists.

Tottenham recrute un joueur créatif, performant, qui possède une très belle cote. Il était cité dans les plus grands clubs anglais depuis plusieurs mercatos.

