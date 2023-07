Anderlecht dit enfin au revoir à un joueur "fantôme" : 5 ans sans un seul match, puis s'en va

En 2018, Aristote Nkaka a été transféré en provenance du KV Ostende. Cinq ans plus tard, il n'a pas joué une minute pour le RSC Anderlecht.

C'est l'histoire d'un drôle de deal. En 2018, consécutivement au passage de Marc Coucke d'Ostende à Anderlecht, Aristote Nkaka l'accompagne au RSCA contre un peu plus d'1 million d'euros. Un transfert bizarre, suspect même, presque en forme de cadeau de Coucke envers son ancien club.

Car Nkaka n'a pas le niveau, ni le style du Sporting d'Anderlecht. Et cinq ans plus tard, il repart...sans avoir joué une seule minute. En D1A, il n'a joué que 51 matchs, pour Ostende et Mouscron (où il est envoyé avant d'arriver à Anderlecht).

Ensuite, les prêts s'enchaînent : Almeria, Santander, Paderborn, Beveren. Aucune réussite franche, chaque fois un retour à l'envoyeur, où il a un beau contrat sur lequel il restera assis jusqu'à la fin de son contrat ce 30 juin 2023.

Aristote Nkaka était l'un des derniers vestiges de ces débuts étranges de l'ère Marc Coucke, quand des joueurs insuffisants ont reçu des contrats en or après avoir été achetés pour des montants parfois surprenants. À 27 ans, sa carrière n'est pas finie, mais on doute que les clubs belges, qui voyaient en lui un espoir intéressant à ses débuts, soient encore prêts à tenter le coup...

