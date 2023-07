L'Union proche d'une solution pour ses matchs européens

L'Union Saint-Gilloise disputera à la fin août le barrage de l'Europa League. En cas de non-qualification, ils seront reversés en phases de poules de la Conference League.

La question était de savoir où l'USG allait disputer ces rencontres. Le Stade Joseph Marien ne répondant pas aux normes imposées par l'UEFA, et jouer à Den Dreef - le stade d'OHL - n'étant plus possible.

Selon Het Laatste Nieuws, les Unionistes disputeront leurs matchs européens au Lotto Park d'Anderlecht. C'était déjà le cas lors des matchs à élimination directe d'Europa League cette saison.

Les deux clubs auraient trouvé un accord pour le barrage d'Europa League, qui se jouera les 24 et 31 août prochains. Les discussions se poursuivraient pour les phases de poules, mais cela devrait également déboucher sur un accord.

Une solution qui arrangerait également Anderlecht : la saison dernière, l'Union payait entre 125 000 et 150 000 euros pour louer le Lotto Park lors des soirées européennes.