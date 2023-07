Yaya Touré explique pourquoi il a choisi le Standard

Légende de la Premier League, Yaya Touré débarque au Standard afin d'endosser le rôle d'entraîneur adjoint. Dans une interview accordée à l'agence de presse britannique PA, il affiche ses ambitions chez les Liégeois.

L'annonce de l'arrivée de Yaya Touré, ancien nom glorieux de Manchester City et du FC Barcelone, a pu en surprendre plus d'un en bord de Meuse. L'Ivoirien a quitté son poste d'entraîneur des jeunes de Tottenham.

"Tottenham ne m'a pas freiné et m'a laissé partir, j'ai trouvé ça brillant de leur part. En ce qui me concerne, je suis assez patient et je veux faire mes premiers pas avec prudence et de la bonne manière", s'est-il confié.

Touré s'est également montré élogieux envers Carl Hoefkens, le nouveau T1 des Rouches. "C'est pour cela que je suis venu en Belgique car je veux apprendre des meilleurs entraîneurs comme Carl qui a beaucoup d'expérience", a-t-il continué. "Je dois avancer étape par étape, je suis dans un processus d'apprentissage. Je suis ouvert à tout, je continue à faire ce que je fais."

L'ancien milieu de terrain a fait le pari de la Belgique, en refusant pour l'instant de se mesurer au football anglais. "Pourquoi pas en Premier League? Je ne sais pas combien de temps cela prendra, peut-être tôt ou tard. Je sais que ce sera un fameux défi car le métier d'entraîneur devient de plus en plus difficile. Certains entraîneurs ne restent pas en place plus de quatre ou cinq mois", a-t-il répondu.

(Propos traduits par Belga).