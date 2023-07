777 Partners, l'enquête qui dérange

Josimar, journal norvégien, a publié une investigation sur 777 Partners, le propriétaire du Standard de Liège. Notamment, le passé de Josh Wander a été exposé.

Wander, l'un des patrons de 777 Partners, se retrouve donc largement affiché dans cette enquête. Notamment, ses passages devant la justice américaine (pour trafic de drogue ou dettes), mais aussi des accusations de racket / détournements d'argent dans le cadre d'une autre société, SuttonPark Capital. En outre, ses investissements douteux dans l'aviation sont mis en lumière.

La publication de l'article a poussé 777 Partners à réagir par voie de communiqué. “L’article est volontairement structuré de manière à tromper et saper les efforts de 777 dans son entreprise", peut-on lire. “Les allégations contre Josh Wander sont inexactes et diffamatoires. Josh n’a jamais cessé d’aborder ce qui a pu se passer il y a des dizaines d’années et cherche à rectifier les perceptions.”