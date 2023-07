Quelles ambitions pour l'Union Saint-Gilloise ? Alexander Blessin répond

Alexander Blessin s'est exprimé pour la première fois en tant qu'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. L'Allemand a évoqué les ambitions de son équipe pour la saison à venir.

Entraîneur de l'année en 2021, Alexander Blessin revient en Belgique par la grande porte : le voilà à la tête de l'Union Saint-Gilloise, 3e de la dernière saison de Pro League. Et s'il a un costume très difficile à remplir, Blessin ne se met aucune pression.

"Nous n'avons pas parlé d'objectifs chiffrés", affirme-t-il lors de sa première conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "J'espère que les gens ont raison de nous attendre dans le top 6. Il ne faut pas se cacher : l'objectif est tout de même de faire aussi bien que les saisons passées".

Mais pas question de parler de titre. "Non, je n'aurai pas réussi ici uniquement si je prends le titre ! Mais tout le monde veut atteindre le sommet. Cela se fera pas à pas. Et ce qui me frappe, c'est que mes joueurs ont très faim".