Accord entre OHL et Anderlecht : Patris en route vers le Lotto Park

Après un temps d'observation, il semble que le mercato estival du RSC Anderlecht prenne de l'ampleur. Les négociations qui duraient depuis longtemps touchent enfin à leur fin. Un accord aurait été conclu avec OHL pour le transfert de Louis Patris.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, les pourparlers entre Anderlecht et l'OHL progressent. On parle d'une indemnité de transfert de 4 millions, plus des primes pouvant aller jusqu'à atteindre un transfert global de 5 millions. Le club bruxellois avait exprimé le besoin d'un nouveau latéral droit, car Michael Murillo ne donne pas entièrement satisfaction et pourrait lui aussi quitter l'équipe.

Avec l'arrivée de Patris, Anderlecht comble cette lacune. De plus, Louis Patris peut aussi offrir à Riemer une souplesse tactique puisqu'il peut évoluer en tant que défenseur central droit dans une défense à trois.

La saison dernière, le jeune joueur s'est révélé essentiel à Louvain. Il s'est imposé non seulement défensivement, mais il a également brillé offensivement avec deux buts et six passes décisives. Patris rejoindra l'équipe de Brian Riemer dès ce samedi, alors qu'elle se prépare en Autriche pour la saison à venir.